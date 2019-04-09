Brexit: İngiltere Başbakanı May, Merkel ve Macron ile Görüşecek

Avrupa Birliği'nden (AB) İngiltere'nin birlikten ayrılmasını (Brexit) 30 Haziran'a kadar ertelemesini talep eden Başbakan Theresa May, bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile görüşecek.

İngiltere'nin mevcut koşullarda 12 Nisan Cuma günü AB'den ayrılması gerekiyor.

AB liderleri de yarın özel Brexit Zirvesi'nde bir araya gelecek.

İngiltere parlamentosu dün yapılan oylamada AB'den anlaşma olmadan ayrılmayı engellemek üzere, Brexit sürecinin ertelenmesini öngören tasarıyı onaylayarak yasalaştırdı.

Ancak süreci erteleyip ertelememe kararını AB verecek. Brexit'in bir kez daha ertelenmesi için İngiltere dışında AB üyesi diğer 27 ülkenin de onayı gerekiyor.

Avrupa Birliği geçen ay aldığı kararla Brexit'e koşullu erteleme vermiş, Brexit'in İngiltere Parlamentosu anlaşmayı onaylarsa 22 Mayıs, onaylamazsa 12 Nisan'da gerçekleşmesi gerektiğini belirtmişti.

Ancak parlamentoda şu ana kadar yapılan üç oylamada da milletvekilleri Başbakan May'in AB liderleri ile geçen yıl üzerinde uzlaştığı ayrılık anlaşmasını reddetti.

İktidardaki Muhafazakar Parti ve muhalefetteki İşçi Partisi'nden yetkililer, tıkanıklığı aşmak için bugün de partiler arası görüşmelerin süreceğini açıkladı.

Partiler arası görüşmeler geçen hafta başlamıştı. 30 Haziran'a kadar erteleme talebi Başbakan Theresa May 5 Nisan'da AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a yazdığı mektupta, İngiltere Parlamentosu'nun Brexit anlaşmasını uygun bir tarihte onaylaması halinde, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin başlayacağı 23 Mayıs'tan önce AB'den ayrılmaları gerektiğini belirtmişti.

May, anlaşmanın onaylanmaması halinde ise AP seçimlere dahil olmaya hazır olduklarını açıkladı.

İngiltere Parlamentosu da Pazartesi akşamı yasalaştırdığı kararla, anlaşmasız bir Brexit'ten kaçınmak için May'in erteleme talebine destek verdi.

'Backstop' düğümü

Brexit anlaşmasının İngiltere Parlamentosu'ndan geçmemesinin en önemli nedeni, May'in azınlık hükümetine dışarıdan destek veren Kuzey İrlanda'nın Demokratik Birlik Partisi'nin (DUP) ve iktidardaki Muhafazakar Parti'den çok sayıda milletvekilinin "backstop" olarak tarif edilen düzenlemeye karşı çıkması.



Bir acil durum mekanizması olan "backstop", Brexit sonrası AB ile İngiltere arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakereleri nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, Birleşik Krallık'ın parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında fiziki sınır olmamasının garanti altına alınmasını amaçlıyor.

İngiltere ile AB arasında varılan anlaşma, taraflardan herhangi birinin bu sürece tek taraflı olarak son verememesini öngörüyor. İngiltere'de anlaşmaya karşı çıkanlar da bunun, Birleşik Krallık'ın tamamında gümrüklerin kontrol edilememesi anlamına geleceğini vurguluyor.