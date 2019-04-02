Brexit: İngiltere Başbakanı May, AB'den Yeniden Erteleme İsteyecek

İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit) bir süre daha ertelenmesini talep edeceğini açıkladı.

7 saat süren kabine toplantısı sonrası bir açıklama yapan Theresa May, bu sürenin "olabildiğince kısa" olmasını istediğini söyledi.

May bir kez daha, 23 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmak istemediklerinin altını çizdi.

İngiltere Parlamentosu'ndaki "tıkanıklığı" aşmak istediğini vurgulayan May, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn'e görüşme teklif etti.

May, Corbyn'le, ülkesinin AB ile gelecekte kuracağı ilişkiler konusunda bir plan üzerinde anlaşmak istediğini söyledi.

İngiltere mevcut şartlarda 12 Nisan'da anlaşma olmadan AB'den ayrılacak.

Brexit'in ertelenmesi için ise AB üyesi diğer 27 ülkenin de onayı gerekiyor.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk daha önce birlik üyesi ülkelerin liderlerini 10 Nisan'da özel Brexit Zirvesi'ne davet etmişti.

İngiltere Parlamentosu, AB ile varılan Brexit anlaşmasını üç kez reddetmişti.

Parlamento Pazartesi günü de, mevcut Brexit anlaşmasına alternatif seçenekleri oylamak için toplanmış ancak milletvekillerinin oyuna sunulan dört seçenekten hiçbiri kabul görmemişti.