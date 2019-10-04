Brexit: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı yalanlayan belgeler İskoçya mahkemesine sunuldu

04.10.2019 18:49

İngiliz hükümeti tarafından İskoçya'daki bir mahkemeye sunulan belgelere göre, Başbakan Boris Johnson 19 Ekim tarihine kadar Avrupa Birliği (AB) liderleriyle ülkesinin birlikten ayrılması (Brexit) konusunda bir anlaşma sağlayıp bunu İngiltere Parlamentosu'nda onaylatamazsa, birliğe sürecin uzatılmasını isteyen bir mektup yollayacak.

İngiltere Parlamentosu'nda Eylül ayında İşçi Partisi milletvekili Hilary Benn'in sunduğu ve onaylanıp yürürlüğe giren Benn Yasası, Başbakan Johnson'ın, 19 Ekim'e kadar AB'den anlaşma olmadan ayrılma ihtimali kesinleşirse bir uzatma istemesini öngörüyor.

Ancak aksi yönde açıklamalar yapan Johnson'ın bu yasayı çiğneyebileceğinden kaygılanan bir grup, bunu engelleyecek bir karar çıkartmak amacıyla İskoçya'da mahkemeye başvurmuştu.

İskoçya'nin en yüksek mahkemesine iş adamı Dale Vince, Avukat Jo MAugham ve İskoçya Ulusal Partisi'nin Avam Kamarası'ndaki milletvekillerinden Joanna Cherry tarafından yapılan başvuru, Benn Yasası'nın Başbakan'ı ne ölçüde bağladığı konusuna açıklık getirilmesini istiyor.

Mahkemeye başvuran grubun avukatı, hükümet tarafından sunulan belgelerin Boris Johnson'ın geçen hafta Parlamento'da yaptığı konuşmalarla çeliştiğini söyledi.

Avukata göre, Başbakan daha önce kamuoyu önünde hiç kabul etmediği bir şeyi bu belgelerde kabul ediyor ve 19 Ekim tarihine kadar AB ile bir anlaşmaya varılıp, sonra da İngiltere Parlamentosu'nda onaylatamazsa, AB'ye uzatma isteyen bir mektup yollaması gerekeceğini kabul ediyor.

Johnson yasanın açıklarını mı kullanacak?

Ancak bu belgelerin ortaya çıkmış olması, Boris Johnson'ın Brexit'in yine de anlaşmayla ya da anlaşma olmadan 31 Ekim tarihinde gerçekleşmesi hedefinden vazgeçtiği anlamına gelmiyor.

Başbakanlıktan yapılan son açıklamada bir kez daha, bir anlaşma olsa da olmasa da İngiltere'nin 31 Ekim'de AB'den ayrılacağı kaydedildi.

Başbakanlığın üst düzey bir yetkilisi bunu "mevcut yasayı ihlal ederek değil, çevresinden dolaşarak yapabileceklerini" şu sözlerle ifade etti:

"Hükümet, sadece Parlamento'nun sürecin ertelenmesini isteyen mektubunu iletmek gibi belirli ve dar bir yükümlülük içeren ve çeşitli şekillerde yorumlanabilecek olan Benn Yasası'na uyacak. Fakat bu yasa hükümetin gecikmeyi engelleyici nitelikte, kamuya açık ya da özel başka yazışmalar yapmasını engellemiyor.

"Hükümet, uzatma ile ilgili gerçek düşüncesini Avrupa'ya özel kanallardan bildiriyor, ve kamuoyu da yakında bu konuda bilgi sahibi olacak."

İktidardaki Muhafazakar Parti'den bazı bakanlar da daha önce Benn Yasası'na uyulacağını ama yasanın farklı yorumlanacağını söylemişler, bu da hükümetin yasanın açıklarını bulup kullanacağı yolunda söylentilere yol açmıştı.

'Başbakan'a güvenilemez'

Bugün İskoçya mahkemesi önünde konuşan davacılardan Avukat Maugham, "Kaygımız hep bu başbakana güvenilemeyecek olması" diye konuştu ve şöyle sürdürdü.

"Birbiriyle çelişen açıklamalar yapıyor ve mahkemeye yapacağını söylediği şeyi yapacağına güvenmiyoruz. Dolasıyıyla mahkemenin onu mecbur bırakacak kararlar almasını ve yapmazsa cezai sorumluluğunun olmasını istiyoruz."