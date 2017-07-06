Brexit, İngiliz Finans Kuruluşlarının Avrupa'ya Erişimini Engellememeli"

İngiltere'nin denetim kurumlarından Finansal Yönetim Otoritesi (FCA) Başkanı Andrew Bailey, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının İngiliz finans şirketlerinin Avrupa pazarına erişimine engel olmaması gerektiğini söyledi.



Bailey, Londra'nın finans merkezlerinden Canary Wharf'ta Thomson Reuters'ta yaptığı konuşmada İngiltere ve AB arasında oluşabilecek anlaşmazlıkları çözmek için ortak bir mekanizmanın kurulması gerektiğini söyledi.



İngiltere ve AB arasındaki güçlü ilişkinin korunması gerektiğine işaret eden Bailey, "Benim sorum şu; Brexit'e karşılık ticaretin kısıtlanması kaçınılmaz mı, bunun herhangi birine faydası var mı? Hayır yok." ifadelerini kullandı.



Bailey, Londra'nın finans merkezi City of London için yeni anlaşmalar yürürlüğe girene kadar mevcut anlaşmaları ve düzenlemeleri esas alan "geçiş sürecinin" uygulanması gerektiğini vurguladı.



İngiliz finans şirketlerinin Avrupa pazarına erişiminin, Brexit'e rağmen, engellenmemesi gerektiğini belirten Bailey, "AB pazarına erişebilmek için (Avrupa'ya) taşınan şirketleri duyduğumda merak ediyorum. Brexit serbest ticaret ve serbest piyasanın faydalarının terk edilmesi anlamına mı gelmeli? Hayır." şeklinde konuştu.