Brexit'in mimarı eski Başbakan David Cameron: İngiltere yeniden referanduma gidebilir

Brexit'in mimarı eski Başbakan David Cameron: İngiltere yeniden referanduma gidebilir

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecini halk referandumuna giderek başlatan eski Başbakan David Cameron çıkaracağı yeni kitabının tanıtımında ülkenin içinden geçmekte olduğu derin krizi ve bu krizdeki rolünü değerlendirdi.

14.09.2019 12:00
Brexit'in mimarı eski Başbakan David Cameron: İngiltere yeniden referanduma gidebilir

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecini halk referandumuna giderek başlatan eski Başbakan David Cameron çıkaracağı yeni kitabının tanıtımında ülkenin içinden geçmekte olduğu zor dönemi ve bu derin krizdeki rolünü değerlendirdi.


Çıkaracağı biyografisi hakkında The Times gazetesine konuşan eski Başbakan, 2016'da alınan referandum sonucunun kendisini "depresyona soktuğunu" belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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