Brexit'in mimarı eski Başbakan David Cameron: İngiltere yeniden referanduma gidebilir

14.09.2019 12:00

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecini halk referandumuna giderek başlatan eski Başbakan David Cameron çıkaracağı yeni kitabının tanıtımında ülkenin içinden geçmekte olduğu zor dönemi ve bu derin krizdeki rolünü değerlendirdi.



Çıkaracağı biyografisi hakkında The Times gazetesine konuşan eski Başbakan, 2016'da alınan referandum sonucunun kendisini "depresyona soktuğunu" belirtti. Euronews.com'da Görüntüle