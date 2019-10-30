Brexit'in kaderini belirleyecek olan erken genel seçim yolda: Anketler ve bahisler ne yönde?
Avrupa Birliği'nden (AB) Brexit için üçüncü kez erteleme tarihi alan İngiltere 12 Aralık'ta erken genel seçimlere gidecek, şimdi tüm gözler kamuoyu yoklamalarında. Ekim ayında yapılmış olan son anket ortalamasına göre Muhafazakar Parti, ana muhalefet İşçi Partisi'nin 10 puan önünde.
Avrupa Birliği'nden (AB) Brexit için üçüncü kez erteleme tarihi alan İngiltere 12 Aralık'ta erken genel seçimlere gidecek, şimdi tüm gözler yapılan anketlerde.
Başbakan Boris Johnson'dan, erteleme tarihi olan 31 Ocak'a kadar 'anlaşmasız Brexit' seçeneğinin masada olmayacağının sözünü alan muhalefetin de desteği ile gelen seçim kararı Johnson'ın göreve geldiği günden bu yana istediği bir durumdu. Euronews.com'da Görüntüle