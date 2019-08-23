Brexit'in etkisiyle İngiltere'de göçmen sayısı 2013'ten bu yanan en düşük seviyesinde

23.08.2019 05:45

Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı alan İngiltere'de net göçmen sayısı 2013'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.



İngiliz Ulusal İstatistik Kurumu'ndan (ONS) yapılan açıklamada bu sene ülkeye 612 bin göçmen gelirken, 385 bin kişi ülkeyi terk etti. Bu yılın net göçmen sayısı 226 bin oldu. Euronews.com'da Görüntüle