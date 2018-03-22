Brexit ile Tam Bağımsızlığa Koşan İngilizlere Kötü Haber
Brexit ile ülkelerinin yeniden bağımsızlığa kavuşacağını ileri süren ve bunun simgesi olacak olan pasaportların orjinal mavi rengine dönecek olması ile gururlanan İngilizler, pasaportları Fransız-Hollandalı bir şirketin imal edeceğini öğrenince hüsrana uğradılar.
Brexit ile ülkelerinin yeniden bağımsızlığa kavuşacağını ileri süren ve bunun simgesi olacak olan pasaportların orjinal mavi rengine dönecek olması ile gururlanan İngilizler, pasaportları Fransız-Hollandalı bir şirketin imal edeceğini öğrenince hüsrana uğradılar..
Kaynak: Euronews.com