Brexit ile bilim insanlarını kaybetmek istemeyen İngiltere'den 'Küresel Yetenek' vize uygulaması
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Brexit ile bilim insanlarını kaybetmek istemeyen İngiltere'den 'Küresel Yetenek' vize uygulaması

İngiltere hükümeti, dünyanın en iyi bilim insanları, araştırmacıları ve matematikçilerini ülkeye çekmek için 20 Şubat'ta yeni ve hızlı bir vize programı başlayacağını duyurdu.

27.01.2020 18:13 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:13
Brexit ile bilim insanlarını kaybetmek istemeyen İngiltere'den 'Küresel Yetenek' vize uygulaması

hükümeti, dünyanın en iyi bilim insanları, araştırmacıları ve matematikçilerini ülkeye çekmek için 20 Şubat'ta yeni ve hızlı bir programı başlatacağını duyurdu.


Pazartesi günü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Brexit sonrası "Küresel Yetenek Vizesi" ile ülkeye gelebilecek kişi sayısında sınırlama olmadığı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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