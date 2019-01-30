Brexit Hakkındaki İyimserlik Etkisiyle Sterlin Yükseldi
– Birleşik Krallık Avam Kamarası'nın, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) bir anlaşma olmadan çıkmayacağına işaret eden oylaması sonucunda oluşna iyimserlik etkisiyle sterlin değer kazandı.
– Birleşik Krallık Avam Kamarası'nın, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) bir anlaşma olmadan çıkmayacağına işaret eden oylaması sonucunda oluşna iyimserlik etkisiyle sterlin değer kazandı.
Sterlin, dolar karşısında yüzde 0.20 kazanımlşar 1.3106 değerine, euro karşısında da yüzde 0.26 kazanımla 0.8718 değerine yükseldi. - İstanbul
Kaynak: DHA