Brexit haberlerinizden mi sıkıldınız? İngiliz kanalı Brexit haberi yayınlamayan kanal kurdu

17.10.2019 19:12

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışı (Brexit) tam bir yılan hikayesine döndü. AB ile İngiliz hükümeti anlaşmalı ayrılık için Perşembe günü uzlaşmaya vardı. Ancak parlamentonun onayı gerekiyor. İngiliz halkı 3 seneyi aşkın bir süredir Brexit ile yatıyor, Brexit ile kalkıyor. Ülkede neredeyse her konunun ucu Brexit'e çıkıyor.



Oxford Üniversitesi Reuters Gazetecilik Araştırmaları Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre İngiltere'de halkın üçte birinden fazlasının haberlerden kaçınmasının sebebi Brexit. İnsanlar o kadar bunalmış durumda ki artık haber izlemek okumak istemiyorlar. Euronews.com'da Görüntüle