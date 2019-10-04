Brexit ertelenecek mi?

04.10.2019 17:13

"Brexit sürecini uzatmaktansa mezara girerim" diyen İngiltere Başbakanı Johnson'ın, AB ile anlaşmaya varılamaması durumunda uzatma başvurusu yapmaya hazırlandığı bildirildi. Brexit için mühlet 31 Ekim'de doluyor.İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma süreciyle (Brexit) ilgili Birlik ülkeleriyle bir anlaşmaya varılamaması durumunda Brexit için öngörülen mühleti uzatmak için başvuruda bulunmayı düşündüğü bildirildi.



İngiliz haber ajansı PA'nın Cuma günü İskoçya'da Yüksek Mahkeme'ye sunulan bir belgeye dayandırdığı haberde hükümetin AB ile anlaşmaya varılamaması durumunda mühleti uzatmak için başvuruda bulunacağı belirtiliyor.



Bir grup milletvekili Brexit mühleti konusunda Johnson'ın yasalara uymasını garanti altına almak için mahkemeye başvurmuştu.



Gözler 19 Ekim'de



İngiliz parlamentosu Eylül ayında, 19 Ekim'e kadar bir anlaşmaya varılamaması durumunda Başbakan'ı Brexit mühletini uzatmakla yükümlü kılan bir yasa çıkarmıştı. Yasaya göre Brüksel ile anlaşma olmaması ve parlamentodan AB'den anlaşmasız ayrılık yönünde onay çıkmaması durumunda Johnson'ın Brexit mühletini 31 Ocak 2020'ye kadar uzatmak üzere başvuruda bulunması gerekiyor. Brexit'in ateşli savunucularından Johnson ise AB ile anlaşmaya varılsın ya da varılmasın, resmi mühlet olan 31 Ekim'e kadar ülkenin AB'den ayrılması taraftarı.



Johnson kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Brexit mühletini uzatmak için başvuruda bulunmaktansa "mezara girmeyi" tercih edeceğini söylemişti. Başbakan diğer yandan ülkeyi "yasaları ihlal etmeden" 31 Ekim'e kadar AB'den çıkaracağını da vurguluyor. Johnson'ın açıklamaları, mühletin uzatılmasını engellemek için bir ara formül arayışında olduğu değerlendirmelerine yol açıyor.



dpa,rtr/ BK,ET



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