Brexit'e Karşın AB'den Birleşik Krallık Üniversitelerine Başvuran Öğrenciler Arttı

– Birleşik Krallık Üniversiteler ve Kolejler Kabul Hizmetleri'ne (UCAS) göre, bu ülkede üniversite eğitimi almak için Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden başvuran öğrencilerin sayısı, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 8.0 artışla ilk kez 100 bini aştı.

Independent'ın haberine göre, yetkililer yabancı öğrencilerin bu yılki Birleşik Krallık üniversite başvurularında Brexit oylarının etkili olabileceğinden endişe duyuyorlardı.

UCAS tahminlerine göre, Brexit oylarına rağmen görülen artışın nedeni zayıf İngiliz sterlini ve hükümetin üniversitelere yabancı öğrenciler için yardım etmeyi sürdürme kararlılığı.

En son veriler, AB'den gelen başvuran öğrenci sayısının yüzde 3.4 artarak, 43 bin 510'a, diğer ülkelerden başvuran öğrencilerin de yüzde 11.1 artarak 58 bin 450'ye yükseldiğini gösterdi.

Geçen yıl, Birleşik Krallık üniversitelerine başvuran AB öğrencilerinin sayısı yüzde 7.0 düşerek, Brexit oyunun "potansiyel olarak zarar verici etkileri"ne ilişkin endişeleri ortaya koymuştu.

Fakat yeni UCAS rakamları, Birleşik Krallık dışından başvuranlarda artışın genel rakamları da artırdığını gösteriyor.

UCAS, yabancı öğrencilerdeki artış olmasaydı şuanda yüzde 2.5 olan Birleşik Krallık başvurularındaki düşüş oranının iki kat fazla olacağını söyledi.

UCAS Dış İlişkiler Direktörü Helen Thorne, yükseliş nedenlerini etkileyen birkaç faktör olabileceğini söyledi ve ekledi:

"Örneğin zayıf İngiliz sterlini İngiltere'yi eğitim için uygun maliyetli bir yer haline getiriyor ve Hükümet'in bu sonbaharda eğitime başlayacak AB öğrencilerinin mevcut mali destek düzenlemelerinden fayda sağlayabileceğinin teyit edilmesi faydalı olmuş olacak."

Thorne, ayrıca Birleşik Krallık'taki üniversitelerin sundukları eğitim ve tecrübenin kalitesi nedeniyle AB ve uluslararası öğrenciler arasında oldukça popüler olduğunu belirtti.

Geleneksel olarak ülkedeki "en seçici" eğitim kurumu olarak kabul edilen Russell Grubu kurumlarının sözcüsü, "Başvuranların en son UCAS figürlerindeki toplam artışı görmekten memnuniyet duyuyoruz. 2018/19 döneminde üniversite eğitimine başlayan AB öğrencilerinin 'ev ücreti' statüsünden yararlanabilecekleri açıklaması ve hibe ve kredilere erişim, gelen başvurulardaki artışın arkasındaki önemli faktörlerden olması muhtemel" dedi.

Brexit'den sonraki geçiş döneminde hükümetin AB öğrencileri için gerekli ücret ve finans düzenlemelerinin değiştirilmemesini sağlamasını istiyoruz.

Ancak Birleşik Krallık Üniversiteleri Genel Sekreteri Alistair Jarvis, UCAS'ın lisans eğitimi başvuru formlarının uluslararası öğrencilerle olan ilişkilerinin sadece "kısmi bir resmini" yansıttığını söyledi.

Jarvis, "Uluslararası (AB dışı) öğrencilerin yaklaşık yarısı lisansüstü eğitim alıyor, bu yüzden UCAS aracılığıyla başvurmayacak. Lisans düzeyinde okuyan yüzde 60'lık bir kesim UCAS aracılığıyla başvuru yapacak" dedi. - İstanbul