Brexit'e İlişkin Belirsizliklerin Artması İngiltere'nin Büyümesini Baskılar

LONDRA (AA) – Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış sürecine ilişkin belirsizliklerin artmasının ülkenin büyümesini baskılayabileceğini söyledi.

İngiliz yayın kurumu BBC'ye değerlendirmede bulunan Lagarde, İngiltere'nin AB'den ek süre almasının ardından iş dünyasının ve yatırımcıların çekincelerinin önümüzdeki aylarda devam edebileceğini belirtti.

İngiltere'nin AB'den çıkış sürecine ilişkin belirsizliklerin artmasının ekonominin büyümesi üzerinde baskı oluşturacağının altını çizen Lagarde, "Eğer belirsizlikler devam ederse, bunun güven üzerindeki etkisi de devam eder. Çünkü, verilen kararlarla ilgili konuştuğunuzda, tedarik zincirinizi nasıl oluşturacağınız ve nereye doğru büyüyeceğiniz konularını konuştuğunuzda, insanlar gelecekte ne olacak ve nasıl konum alırız diye merak edecekler. Bu (belirsizlikler) şüphe yok ki büyüme için negatif olacaktır." ifadelerini kullandı.

Lagade, daha önce gazetecilere yaptığı bir açıklamada ise İngiltere'nin AB'den Brexit için ek süre almasının olumlu olduğunu belirterek, "Pozitif şapkamla baktığımda, bu durum 12 Nisan'da İngiltere'nin AB'den herhangi bir anlaşma olmadan ayrılması riskini ortadan kaldırdı. Biz anlaşmasız ayrılığın çok kötü bir sonuç olacağına inanıyoruz." şeklinde konuşmuştu.

İngiltere Başbakanı Theresa May, dün Brexit'in 31 Ekim'e ertelenmesine karşın, Brexit anlaşmasını mayıs ayının ilk üç haftası içinde parlamentodan geçirmeyi başarmaları halinde AB'den 1 Haziran günü resmen ayrılabileceklerini söylemişti.

İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile AB'den ayrılma kararı almış, 2 yıl sürmesi öngörülen ayrılık süreci 29 Mart 2017'de resmen başlatılmıştı.

Kaynak: AA