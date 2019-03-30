Brexit'çilere Frexit Desteği

İngiltere parlamentosu önünde gösteri düzenleyen Brexit yanlısı gruplara, Fransa'nın İngiltere'yi takip ederek AB'den ayrılmasını (Frexit) isteyen başka bir grup "Şimdi sıra bizde... Brexit-Frexit" yazılı pankartlarla destek verdi. Milletvekillerinin, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit) koşullarını düzenleyen anlaşmayı oyladığı sırada parlamento önünde toplanan binlerce Brexit taraftarı, İngiliz hükümetinin ve parlamentonun Brexit'e ihanet'le suçlandığı döviz ve pankartları taşıdı.

Aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisinin (UKIP) eski lideri Nigel Farage ile İslam karşıtı aktivist Tommy Robinson kurulan ayrı platformlarda konuştu. Robinson'a UKIP'nin yeni lideri Gerard Bartten eşlik etti.

İngiliz polisinin atlı ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı gösteride protestocular parlamentonun önündeki caddeyi trafiğe kapadı. AB bayraklarının da yakıldığı gösteriye yaklaşık 15 bin kişi katıldığı açıklandı.

İngiltere Parlamentosu, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit) koşullarını düzenleyen anlaşmayı 286'ya karşı 344 oyla reddetti.

İngiltere'nin normal takvime göre 29 Mart'ta Avrupa Birliği'nden ayrılması gerekiyordu. - Tattersall

Kaynak: DHA