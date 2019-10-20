Brexit: Boris Johnson erteleme talebini sabote etmekten dolayı hapse girebilir

Brexit: Boris Johnson erteleme talebini sabote etmekten dolayı hapse girebilir

İngiltere Başbakanı Boris Johnson erteleme talebi ile Brüksel'e gönderdiği ilk mektubun ardından kendi aksi görüşlerini yazdığı mektup başına sorun açabilir.

20.10.2019 20:45
Brexit: Boris Johnson erteleme talebini sabote etmekten dolayı hapse girebilir

İngiltere Başbakanı Boris Johnson erteleme talebi ile Brüksel'e gönderdiği ilk mektubun ardından kendi aksi görüşlerini yazdığı mektup başına sorun açabilir.


İskoçya'nın en kıdemli hakimi olan Lord Carloway de dahil toplam üç hakim Johnson'ın İngiliz Yüksek Mahkemesi'ne verdiği "Erteleme kararı alınması durumunda bunu sabotaj etmeyeceğine dair" sözünü yerine getirmediğine dair iddiayı incelemeye aldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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