Brexit - Avrupa Birliği'den İngiltere'ye Net Mesaj: Brexit Anlaşması Yeniden Müzakereye Açılamaz

Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nde bir araya gelen birliğe üye ülkelerin liderleri, İngiltere ile varılan birlikten çıkış (Brexit) anlaşmasının yeniden müzakereye açık olmadığını söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de anlaşmayla ilgili bazı noktaların açıklığa kavuşturulacağını ancak anlaşmanın müzakere edilmeyeceğini söyledi.

Jean-Claud Juncker, İngiltere'nin ne istediğini daha açık belirlemesi gerektiğini, Avrupa Komisyonu'nun İngiltere'nin Brexit anlaşması olmadan birlikten ayrılmasına ilişkin kendi hazırlıklarını 19 Aralık Çarşamba günü kamuoyuna açıklayacağını belirtti.

Juncker, "İngiliz arkadaşlarımız bize ne istediğimizi soracakları yerde kendi istediklerini söylemeli. İngiliz arkadaşlarımız beklentilerini bize birkaç hafta içinde iletmeli çünkü bu tartışma bazen karışık ve özensiz oluyor. Açıklık gerekiyor" dedi.

Komisyon, AB'nin yürütme organı.



İngiltere Başbakanı Theresa May ise Brexit anlaşmasının ülkesinin parlamentosunda kabul edilebilmesi için koşulları yeniden görüşmek amacıyla Brüksel'de temaslarda bulunuyor.

Theresa May görüşmelerinde Kuzey İrlanda sınırı konusunda yasal güvenceler istediğini aksi takdirde anlaşmanın kendisinin "riskte olduğu" mesajını verdi.

May Salı günü Avam Kamarası'nda yapılacak Brexit anlaşması oylamasını Pazartesi günü ertelemişti.

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin milletvekilleri arasında Çarşamba günü May için güven oylaması yapılmış, May oylamayı 117'ye karşı 200 oyla kazanmıştı.

May anlaşmanın partisinin milletvekillerince kabul edilebilir olması için çaba harcıyor.

Muhalefetin yanı sıra iktidar partisinin çok sayıda milletvekili de, anlaşmaya, Kuzey İrlanda ile sınır düzenlemelerinin İngiltere'yi AB'ye bağımlı hale getireceği ve diğer ticari anlaşmalar yapmasının önüne geçeceği gerekçeleriyle karşı çıkıyor.

BBC Politika Muhabiri Laura Kuenssberg ise May'in Brüksel'deki görüşmelerinin iyi geçmediğini aktardı.