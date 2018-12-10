Brexit - Avrupa Adalet Divanı: İngiltere Süreci Tek Taraflı Olarak İptal Edebilir

Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı, İngiltere'nin AB'den ayrılmayı tek taraflı olarak iptal edebileceğine hükmetti.

Bugün açıklanan kararda, Avrupa Birliği'nin Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesinde belirtildiği şekilde AB'den ayrılık için bildirimde bulunan İngiltere'nin, ayrılık gerçekleşmeden önce bu kararından vazgeçme hakkının bulunduğu aktarıldı.

İngiltere Parlamentosu'nun alt kanadı olan Avam Kamarası yarın İngiltere ile AB arasındaki Brexit anlaşmasını oylayacak.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan mahkeme, bu kararla Avam Kamarası'ndaki vekillerin yapacağı oylamada AB'den anlaşmalı ve anlaşmasız olarak ayrılma seçeneklerinin yanı sıra, üçüncü bir seçenek olan AB'den ayrılmama seçeneğini de değerlendirebileceğini duyurdu.

Avrupa Adalet Divanı'na göre İngiltere'nin bu hakkı, AB ile ayrılık müzakereleri sürdüğü sürece geçerli.

Ayrılık anlaşması yürürlüğe girdikten sonra İngiltere'nin AB'den ayrılması kesinleşeceği için süreci geri çevirmek mümkün olmayacak.

Divan, AB'den ayrılmaktan vazgeçme kararının da demokratik bir şekilde alınması gerektiğine dikkat çekti.

https://twitter.com/EUCourtPress/status/1072039706123210752

Avrupa Adalet Divanı, kararında "Bunun aksi, üye ülkelerin istekleri dışında Avrupa Birliği'nden ayrılmaya zorlanamayacağı ilkesiyle ters düşerdi" ifadeleri yer aldı.

Brex,it anlaşmasının İngiltere Parlamentosu'ndan geçmesi ve diğer süreçlerin tamamlanması halinde, İngiltere 29 Mart 2019 günü yerel saatle 23: 00'de, Türkiye saatiyle ise 30 Mart 2019 01: 00'de AB'den ayrılacak.

Mevcut anlaşmaya göre ayrılıktan sonra Kuzey İrlanda belirsiz bir süre daha AB kurallarına uymaya devam edecek. Birleşik Krallık da belirsiz bir tarihte, İngiltere ve AB'nin ortak kararı sonrası gümrük birliğinden ayrılabilecek.