Avam Kamarası Başkanı Bercow Başbakan Boris Johnson'ı tehdit etti

13.09.2019 14:04

İngiltere'de Avam Kamarası Başkanı John Bercow, anlaşmasız Brexit'i yasa dışı ilan eden düzenlemeyi hatırlatarak Başbakan Boris Johnson'a yasaları ihlal etmeme çağrısı yaparak; Brexit'in önünü kapatan yasaya uymazsa, yaratıcılığını kullanma sözü verdi. Bercow'a göre Brexit'in sadece milletvekillerinin onayladığı şekilde gerçekleşmesi mümkün.

AB'DEN ÇIKIŞ 31 OCAK'A ERTELENECEK

Johnson, geçen ay, 10 Eylül'de başlamak üzere parlamentoyu Askıya alınmadan önce, geçen hafta parlamentoda onaylanan yasaya göre, 19 Ekim'e kadar yeni bir Brexit anlaşması parlamentoda onaylanmazsa AB'den çıkışın 31 Ocak'a ertelenmesi öngörülüyor. Normalde Brexit için verilen son tarih 31 Ekim'di. Başbakan Johnson ise, "erteleme istemektense bir hendekte ölmeyi tercih edeceğini" duyurmuştu.

Avam Kamarası Başkanı John Bercow, "Yasaya uymamak umutsuz bir girişimden başka bir şey olmamalı. Bu, toplumun geri kalanına korkunç bir örnek olur. Brexit'in olmasının tek yolu, her ne zaman olacaksa, Avam Kamarası'nın açıkça onayladığı şekilde olmasıdır. 2019'da, modern Britanya'daki parlamenter demokraside, biz milletvekilleri, kanun yapıcılar, yasalara uymanın gerekli olup olmadığı konusunda bir tartışma başlatacak bir bilinçte olamayız." dedi.

"POLİTİZE OLDU"

Bercow'un uyarısı sonrası Johnson'ın liderliğini yaptığı iktidardaki Muhafazakar Parti'den Brexit yanlısı milletvekili Bernard Jenkin, Meclis Başkanı'nın rolünün "geri döndürülemez şekilde politize olduğu ve radikalleştiği" yorumunu yaptı.

Bercow ise, eğer hükümet yasaya uymazsa, parlamentonun buna gerekirse zorla engel olacağını belirterek "Eğer bu durum, prosedürlerde daha fazla yaratıcılık gerektirirse, bu da olacaktır. Ne mevcut düzenlemelerdeki kısıtlamalar ne de ilerleyen saat bizi bunu yapmaktan alıkoyabilir." dedi.

Pazartesi günü, geçen hafta parlamentoda onaylanan yasa tasarısını Kraliçe Elizabeth de onaylamış, tasarı yasalaştıktan bir gün sonra, Salı günü de parlamento askıya alınmıştı.

Milletvekilleri Parlamento'ya 14 Ekim'de dönecek.