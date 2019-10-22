Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarasından geçirmeyi amaçlayan önerge reddedildi

Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarasından geçirmeyi amaçlayan önerge reddedildi

İngiliz hükümetinin Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarasından geçirmeyi amaçlayan önergesi reddedildi. Böylece Başbakan Boris Johnson'ın hazırladığı teklif kabul edilmemiş oldu.

22.10.2019 22:13
Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarasından geçirmeyi amaçlayan önerge reddedildi

İngiliz hükümetinin Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarasından geçirmeyi amaçlayan önergesi reddedildi. Böylece Başbakan Boris Johnson'ın hazırladığı teklif kabul edilmemiş oldu.


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Kaynak: Euronews.com

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