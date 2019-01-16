Brexit Anlaşması Reddedildi: Piyasaları ve Sterlini Şimdi Ne Bekliyor?

İngiltere Parlamentosu'nun Brexit anlaşmasını reddetmesi sonrası İngiliz Sterlini değer kazandı. Piyasalar, anlaşmanın büyük farkla reddedilmesini, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecinin ertelenmesi ihtimalini artırması dolayısıyla olumlu karşıladı. Bundan sonra piyasalar, Brexit sürecindeki gelişmelere paralel olarak hareket edecek.

Piyasalar aynı zamanda İngiltere'nin AB'den bir anlaşma olmadan ayrılması ihtimalinin bu oylamayla düştüğü yorumunda bulunarak sterlin lehine hareket etti.

Oylamanın yapıldığı Salı günü, İngiliz Sterlini gün içinde Amerikan Doları'na karşı yüzde 1 değer kaybetmişti.

Ancak oylamanın ardından sterlinin dolara karşı kayıplarını geri kazandığı görüldü.

Çarşamba günü ise sterlinin euroya karşı değer kazandığı gözlemlendi.

Böylece sterlin Çarşamba günü Kasım ayından beri en yüksek seviyesine çıktı.

Halen sterlin/dolar kuru 1,28; sterlin/euro kuru ise 1,13 seviyesinde.

Bundan sonra Brexit'e dair yaşanacak gelişmelerin piyasaları ve sterlini nasıl etkileyeceği önemli olacak.



'Sterlin lehine bir gelişme'

Çarşamba günü sterlinin hafif yükselişine ve ardından yatay seyretmesine rağmen ortaya çıkan belirsizlikten ötürü İngiltere borsasının hafif bir şekilde düştüğü görüldü.

Londra Borsası'nın gösterge endeksi olan ve 100 şirketten oluşan FTSE 100 endeksi gün içinde yüzde 0,48 oranında düştü.

Çarşamba günü için ise piyasalar İngiltere parlamentosunda Therese May hükümetine karşı yapılacak oylamaya kitlendi.

Stratejistler, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ötelenmesi ya da ikinci bir referandum ihtimalini sterlin lehine ihtimaller olarak yorumluyor.

Ancak bir yandan belirsizliğin de artmış olması yatırımcıların riskten kaçınmasına yol açabilir.

İsveç merkezli SEB bankasının kıdemli döviz stratejisti olan Richard Falkenhall, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "Bir şey çok açık, oyladıkları bu anlaşma öldü. Birkaç değişiklik yaparak kurtarabileceklerini çok sanmıyorum. Şimdi alternatiflere bakmak gerek: Parlamentoda Brexit anlaşması olmadan çıkışa olumlu bakmadıkları için ya daha yumuşak bir Brexit olacak ya da ikinci bir referandum düzenlenecek" yorumunda bulundu.

Bloomberg'e açıklama yapan sekiz analistten beşi ise sterlin için daha olumlu görüşlere sahip olduklarını açıkladı.

Kimi analistler sterlinin şu an için çok ucuz olduğunu ve daha çok yükselebileceği ihtimaline karşı sterline ağırlıklarını artırdıklarını söyledi.



Eurizon SLJ Capital: En kötü ihtimal Corbyn

Londra merkezli yatırım yönetim şirketi Eurizon SLJ Capital'ın Bloomberg'e yaptığı açıklamaya göre sterlin aleyhine olabilecek en olumsuz senaryo, İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in başbakan olması.

İngiltere Patrlamentosu'nda bu akşam yapılacak güven oylamasını May'in kazanamaması ve ülkede 14 gün içinde yeni bir hükümet kurulamaması halinde erken seçime gidilecek.

İngiltere merkezli Standard Chartered bankasının Singapur'daki döviz stratejisti Mayank Mishra, ülkenin AB'den anlaşma olmadan ayrılma ihtimalinin azaldığını, bunun gerçekleşmesinin ise sterline ve risk algısına zarar verebileceğini söylüyor.

Japonya merkezli Nomura finans şirketi ise hükümetin yenilgi alması durumunda sterlinin yüzde 3 ya da daha fazla bir oranda düşebileceğini öngörüyor.

Aberdeen Standard yatırım şirketinden Stephanie Kelly ise Bloomberg'e yaptığı açıklamada henüz belirsizliğin kaybolmadığını ve daha oynaklık beklediğini söyleyerek yatırımcıların kısa süre içinde hiçbir şey yapmaması gerektiğini söyledi.