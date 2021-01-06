Brest - Nice Ligue 1 maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?
06.01.2021 10:57 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:03
Fransa Ligue 1'de haftanın maçları bugün başlıyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Brest - Nice maçıdır. Peki Brest - Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?
Ligue 1 maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam oynanacak karşılaşmalardan birisi Brest - Nice maçıdır. Peki Brest - Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?
BREST - NİCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Brest - Nice maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bu akşam) saat 21:00 'da başlayacaktır.
BREST - NİCE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?
Brest - Nice maçı Bein Sports beIN Connect Web kanallarında yayınlanacaktır.
BREST - NİCE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Francis Le Blé Stadyumu, Brest'da oynanacak.