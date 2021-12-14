Brentford - Manchester United maçı ertelendi mi? Brentford - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig yönetimi, futbolcu ve personellere yapılan testlerde pozitif vakaların çıkmasının ardından maçın ertelenmesini isteyen Manchester United'ın talebini kabul etti. Manchester temsilcisi, koronavirüs vakaları sonrasında dün antrenmanlarını yaptığı Carrington tesislerini 24 saat kapatma kararı almıştı. Peki Brentford - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? detaylar haberimizde.

BRENTFORD - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN?

Bu akşam 22.30'da oynanması planlanan Brentford-Manchester United müsabakasının Manchester temsilcisinde artan Koronavirüs vakaları sebebiyle ileri bir tarihte oynanmasına karar verildi.

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