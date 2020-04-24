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Kuveyt, Ekonomi, Haber

Brent yeniden 25 doların üzerinde

Talep düşerken, üretim kısıntılarının yetersiz bulunmasıya sert düşen petrol fiyatları, aralarında Kuveyt'in de bulunduğu üreticilerin üretim kısıntısına katılacaklarını açıklamasıyla yükseldi ve Brent petrolün varil fiyatı yeniden 25 doların üzerine çıktı.

24.04.2020 09:58 | Son Güncelleme: 24.04.2020 09:58
Brent yeniden 25 doların üzerinde

Talep düşerken, üretim kısıntılarının yetersiz bulunmasıya sert düşen petrol fiyatları, aralarında Kuveyt'in de bulunduğu üreticilerin üretim kısıntısına katılacaklarını açıklamasıyla yükseldi ve Brent petrolün varil fiyatı yeniden 25 doların üzerine çıktı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun, petrol piyasalarına istikrar kazandırabilmek için daha çok petrol üretim kısınıtsı kararı alabileceklerine dikkat çekti.

Uluslararası ölçüt hampetrol Brent fiyatlarının 1999 yılından bu yana en düşük düzeylere indiği sıralarda Bloomberg TV'nin sorularını yanıtlayan Birol, OPEC+ Grubu için, olanaklı olduğu kadar kısa sürede daha fazla üretim kısıntısı kararı almanın daha akla yatkın olacağı uyarısı yaptı.Gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.88 artışla 25.49 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolün varil fiyatı da yüzde 2.58 artışla 17.10 dolara yükseldi.Dolardaki tırmanışın durmasıyla Çarşamba günü 1,700 doları aşan altın fiyatları ABD ve Avrupa'da açıklanan zayıf ekonomik verilerin de desteğiyle 1,720 doların üzerinde hareket ediyor.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 0.72 düşüşle 15.14 dolar,altın, yüzde 0.44 düşüşle 1,723.04 dolar,bakır, yüzde 0.60 artışla 5,139.00 dolar,platin, yüzde 0.08 düşüşle 766.90 dolar,paladyum yüzde 0.70 artışla 1,995.91 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise gram altın 387 liraya, çeyrek altın 636 liraya, Cumhuriyet altını da 2,541 liraya yükseldi.Petrol piyasalarındaki gelişmeleri değerlendiren Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek, "Suudi Arabistan ve Rusya'nın başı çektiği fiyat savaşları, 2020 yılı için küresel ekonominin küçülmesi öngörüleri ile birlikte, dünya genelinde görülen yeni tip koronavirüs salgınının da etkisiyle petrolde düşük talep ve arz fazlası oluştu" dedi ve ekledi: "Fiyatlar 30 doların altında seyrediyor. Kısa dönemde ucuz petrole devam edeceğiz. Ay sonundan sonra daha da ucuz petrol göreceğiz Petrol fiyatlarını artık sadece talep, üretim gibi parametreler değil ülkelerin stok durumları da belirleyici olacak. ve düşükten stoklanmış demek, bizim öngörümüze göre en az 3 yıl daha ucuz petrol demektir. Bu durum, mal ve ürün piyasasında, taşımacılık maliyetlerini de olumlu etkileyecektir."

Petrol fiyatlarında geçen yıl yaşanan bir miktar düşüşün de doğalgaz fiyatlarına şimdilerde yansıdığını belirten Dilek, "Yılın ilk çeyreğinde 255 dolar olan fiyat, ikinci çeyrekte 228 dolara geriledi ve de gerilemeye devam edecek. Yılda 50 milyar metreküp tüketimi olan Türkiye'nin doğalgaz ithalat faturası azalıyor, daha da azalacak. Doğalgaz fiyatında düşüş, ortalama birim elektrik üretim fiyatını da geriletecek" diye ekledi.


Kaynak: DHA

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