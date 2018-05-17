Brent Petrolün Varili 79,36 Dolar

Brent petrolün varili, Ortadoğu'daki jeopolitik endişeler sebebiyle, uluslararası piyasalarda 79,36 dolardan işlem görüyor.

Dün 78,06 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 79,31 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 79,23 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.15 itibarıyla yüzde 0,16 artışla 79,36 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 71,70 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,4 milyon varil (yüzde 0,3) azalışla 432,4 milyon varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi, stokların 800 bin varil düşmesi yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 2,2 milyon varil azalmıştı.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) aylık petrol piyasası raporuna göre ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntısı planlanan miktarın üzerine çıkarak geçen ay yüzde 172'ye ulaştı. Böylece OPEC'in ham petrol üretimi nisanda bir önceki aya kıyasla günlük 130 bin varil azalarak 31 milyon 650 bin varil oldu.

Uzmanlar, OPEC'in arz kesintisi anlaşmasını yeniden değerlendirmek için henüz acele etmediği, herhangi bir arz sıkıntısından ziyade jeopolitik faktörlerin etkisiyle petrol fiyatlarının kısa vadede 80 dolara doğru yükselebileceğine işaret ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 79,51 ile 79,64 dolar aralığının direnç, 79,25 ile 79,38 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.