Brent Petrolün Varili 75,54 Dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,54 dolardan işlem görüyor.

Dün 76,13 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 76,13 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 75,80 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.15 itibarıyla yüzde 0,34'lük bir azalışla 75,54 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 66,85 dolardan alıcı buldu.

Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad, dünkü açıklamasında, Irak merkezi hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki petrol sözleşmelerinden kaynaklı anlaşmazlıklar nedeniyle Kerkük'te günlük üretim kapasitesi yaklaşık 550 bin varil olan kuyulardan ihracat yapılamadığını kaydetti. Kerkük'ten yaklaşık 7 aydır Ceyhan terminaline petrol gönderilemiyor.

Uzmanlar, petrol piyasasının Haziran ayında gerçekleştirilecek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı ülkelerin katılacağı toplantıdan çıkacak kararlara odaklandığını ifade ediyor.

Ayrıca, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü kaynaklarından yapılan "küresel ham petrol stoklarının ilk kez beş yıllık ortalamanın altına düştüğü" açıklamasının henüz fiyatlandırılmadığını belirten uzmanlar, ancak bu durumun OPEC'in üretim kesintisi anlaşmasının geleceği açısından kilit önem taşıdığını ve fiyatlandırmalar üzerinde orta vadede etkili olacağını kaydediyor.

Brent petrolde teknik olarak 75,70 ile 75,93 dolar aralığının direnç, 75,24 ile 75,47 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.