Brent petrolün varili 75,45 dolar
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Brent petrolün varili 75,45 dolar

Brent petrolün varili 75,45 dolar
Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75,45 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75,45 dolardan işlem görüyor.

Dün 76,02 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,19 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,35 artışla 75,45 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,35 dolardan alıcı buldu.

Dün Ekim 2018'den bu zamana kadarki en yüksek seviyelerini gören petrol fiyatlarının artışında, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaşanan düşüşün ülkede talebin yüksek seyrettiği algısını güçlendirmesi etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin verilerine göre, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 7 milyon 600 bin varille beklentinin üzerinde düşüş gerçekleşti. Piyasa beklentisi ise stokların 3 milyon 625 bin varil azalacağı yönünde.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 2 milyon 900 bin varille beklenenden daha büyük bir düşüş kaydetti.

Piyasalar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun temmuz sonrası üretim politikasına ilişkin gelecek hafta bir araya geleceği toplantıdan çıkacak kararı bekliyor.

Grup, 1 Nisan'daki toplantısında mayıs, haziran ve temmuz için günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma kararı almıştı. OPEC+ grubunun 1 Temmuz'da gerçekleştireceği toplantıda, petrol talebi ve fiyatlarındaki toparlanma nedeniyle üretim artışına devam edilmesi noktasında uzlaşılması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 75,58 ile 75,79 dolar aralığının direnç, 75,37 ile 75,16 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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