Brent petrolün varili 75,42 dolar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Brent petrolün varili 75,42 dolar

Brent petrolün varili 75,42 dolar
Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75,42 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75,42 dolardan işlem görüyor.

Dün 75,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,81 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,82 artışla 75,42 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,33 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarında düşüş öngörüsünün ülkede talebin artışa geçtiği algısını güçlendirmesi fiyatların yükselişinde etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün öngörüsüne göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 7 milyon 199 bin varille beklentinin üzerinde düşüş gerçekleşti. Piyasa beklentisi ise stokların 3 milyon 625 bin varil azalacağı yönünde.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak. EIA, stoklarda düşüşe işaret ederse petrol fiyatlarının yükselişini sürdürmesi bekleniyor.

Öte yandan, piyasalar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun temmuz sonrası üretim politikasına ilişkin gelecek hafta bir araya geleceği toplantıdan çıkacak kararı bekliyor.

Grup, 1 Nisan'daki toplantısında mayıs, haziran ve temmuz ayları için günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma kararı almıştı. OPEC+ grubunun 1 Temmuz'da gerçekleştireceği toplantıda, petrol talebi ve fiyatlarındaki toparlanma nedeniyle üretim artışına devam etmesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 75,53 ile 75,95 dolar aralığının direnç, 75,11 ile 74,69 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

20 doları bir gecede 1.2 trilyon dolar oldu! Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı
20 doları bir gecede 1.2 trilyon dolar oldu! Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı
Güne düşüşle başlayan dolar 8,75'ten işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,75'ten işlem görüyor
Altının gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Vladimir Putin Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Emel Sayın Merve Dizdar Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Okay Yokuşlu Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Brent petrolün varili 75,42 dolar - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 10:07:41. #1.14#

title