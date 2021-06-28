Brent petrolün varili 75,34 dolar
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Brent petrolün varili 75,34 dolar

Brent petrolün varili 75,34 dolar
Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Brent petrolün varili haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 75,34 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 75,34 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 76,21 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,38 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,05 düşüşle 75,34 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,11 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki kısmi düşüşte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 1 Temmuz'da gerçekleştireceği toplantıda, piyasa tahminlerinin üzerinde üretim artışına gidebileceği beklentisi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantlarının yeni bir dalgaya yol açabileceği endişeleri etkili oldu.

OPEC+ grubun ağustos itibarıyla uygulanacak kesinti miktarını görüşüleceği toplantıda, OPEC+ ülkelerinin petrol talebi ve fiyatlarındaki toparlanma nedeniyle üretim artışına devam edilmesi noktasında uzlaşılması bekleniyor.

Uzmanlar, küresel petrol talebindeki kırılganlığa rağmen, OPEC+ grubunun piyasanın arz ihtiyacını karşılamak için üretim artışına gideceği görüşünde.

Grup, 1 Haziran'daki toplantısında temmuz sonuna kadar günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma kararı almıştı.

Öte yandan, küresel ekonomi ve talepteki toparlanmayla aşılama çalışmalarının hız kazanması petrol fiyatlarının kademeli artışını desteklemeye devam ediyor.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaklaşık 3 aydır süren Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan İran Nükleer Anlaşması'nın tam olarak uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmelerin netlik kazanmaması da İran petrolünün kısa vadede piyasalara sunulamayacağına işaret ederek fiyatların yukarı yönlü seyrine katkı sağlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 75,67 ile 76,33 dolar aralığının direnç, 75,01 ile 74,35 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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