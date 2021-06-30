Brent petrolün varili 74,58 dolar
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Brent petrolün varili 74,58 dolar

Brent petrolün varili 74,58 dolar
Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 74,58 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 74,58 dolardan işlem görüyor.

Dün 75,51 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,28 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,40 artışla 74,58 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,44 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarında düşüş öngörüsü, ülkede talebin artışa geçtiği algısını güçlendirdi ve fiyatların yükselişinde etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün öngörüsüne göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 8 milyon 153 bin varille beklentinin üzerinde düştü. Piyasa beklentisi ise stokların 4 milyon 460 bin varil azalacağı yönünde.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak. EIA, stoklarda düşüşe işaret ederse petrol fiyatlarının yükselişini sürdürmesi bekleniyor.

Piyasalar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun ağustos ayı itibarıyla uygulanacak üretim politikasına ilişkin yarın gerçekleştireceği toplantıya odaklandı.

Küresel petrol talebinde toparlanma yaşanırken, Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının üretim artışına devam edilip edilmemesi konusunda uzlaşmaya çalıştığı ifade ediliyor.

Grubun yarın gerçekleştirileceği 18. Bakanlar Toplantısı için tavsiye niteliğinde karar almak üzere bugün bir araya geleceği Ortak Bakanlar İzleme Komitesi toplantısının yarına ertelendiği haberleri de petrol fiyatlarında hareketliliğe neden oluyor.

Grup, 1 Nisan'daki toplantısında mayıs, haziran ve temmuz için günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma kararı almıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantlarının oluşturduğu talep belirsizliği ise fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Dünya genelinde Kovid-19'un "Delta" varyantının yayılımının hızlanması yeni bir dalgaya yol açabileceği endişelerini artırırken, bu kapsamda birçok ülkede tekrar alınan karantina önlemleri ile seyahat kısıtlamalarının yeniden gündeme gelmesi petrol talebi görünümünü olumsuz etkiliyor.

Brent petrolde teknik olarak 74,64 ile 74,92 dolar aralığının direnç, 74,36 ile 74,08 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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