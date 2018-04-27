Brent Petrolün Varili 74,44 Dolar

Brent petrolün varil fiyatı, haftanın son işlem gününde uluslararası piyasalarda 74,44 dolardan işlem görüyor.

Dün 74,20 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 74,95 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 74,66 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,29'luk azalışla 74,44 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 67,97 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, ABD'de petrol üretim ve stoklarında yaşanan artışın fiyatlarda aşağı yönlü baskıyı artırdığını kaydetti. ABD'de son haftalarda kaya petrolü üretiminin artmasının da fiyatlardaki düşüşü desteklediği belirtiliyor.

Öte yandan, ABD'nin İran'a yönelik yeniden yaptırım uygulama ihtimali, Venezuela'da düşen petrol üretimi ve yüksek küresel talep fiyatlarda yukarı yönlü tırmanışı destekliyor.

ABD yönetiminin İran'a yönelik yaptırım uygulayıp uygulamayacağına ilişkin kararını, 12 Mayıs'ta açıklaması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 74,54 ile 74,67 dolar aralığının direnç, 74,28 ile 74,41 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.