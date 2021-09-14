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Brent petrolün varili 73,96 dolar

AA / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi
Brent petrolün varili 73,96 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,96 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,96 dolardan işlem görüyor.

Dün 74,17 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,51 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.03 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,61 artışla 73,96 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,94 dolardan alıcı buldu.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'nin Meksika Körfezi'nde İda kasırgasının ardından petrol ve gaz üretimi henüz normale dönmeden bölgenin yaklaşan başka bir kasırga tehlikesiyle karşı karşıya kalması petrol fiyatlarını son altı haftanın en yüksek seviyelerine çıkardı.

Saatte 113 kilometre hızla Meksika Körfezi'ne yaklaşan Nicholas fırtınasının hafta ortasında bölgede etkili olması bekleniyor. Ida kasırgası nedeniyle faaliyetlerine tam olarak başlayamayan şirketler bölgedeki açık deniz petrol ve doğal gaz platformlarında yeniden tahliyelere başladı.

ABD İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik ve Çevre Uygulama İdaresi, Meksika Körfezi'ndeki petrol üretiminin yaklaşık yüzde 44'ünün, doğal gaz üretiminin ise yüzde 52'sinin hala kapalı durumda olduğunu bildirdi.

Libya'da devam eden protestolar nedeniyle ülkenin petrol arzında yaşanan kesintiler de petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) başkanı Mustafa Sanalla'nın görevden alınmasını isteyen göstericiler, geçen hafta çarşamba günü Es Sider ve Ras Lanuf limanlarında faaliyetleri durdurmuştu.

Brent petrolde teknik olarak 74,14 ile 74,34 dolar aralığının direnç, 73,61 ile 73,28 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

AA / Sibel Morrow - Ekonomi Haberleri
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