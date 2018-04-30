Brent Petrolün Varili 73,42 Dolar

Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde uluslararası piyasalarda 73,42 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 74,66 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 74,93 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 74,42 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.55 itibarıyla yüzde 1,34 azalışla 73,42 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 67,81 dolardan alıcı buldu.

ABD'de geçen hafta petrol sondaj kulesi sayısı arttı. Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 21-27 Nisan döneminde ülkede 5 kule hizmete alındı ve toplam petrol sondaj kulesi sayısı 825'e yükseldi.

Uzmanlar, ABD'de petrol üretim ve stoklarında yaşanan artışın fiyatlarda aşağı yönlü baskıyı artırdığını kaydetti.

Öte yandan, Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki gerilimin azalması ve İran'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün üretim kısıntısı anlaşmasında sürenin uzatılmaması gerektiğine yönelik açıklamalarının fiyatların düşmesinde etkili olduğu belirtiliyor.

Brent petrolde teknik olarak 73,58 ile 73,68 dolar aralığının direnç, 73,38 ile 73,48 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.