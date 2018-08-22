Brent Petrolün Varili 72,86 Dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,86 dolardan işlem görüyor.

Dün 72,17 dolardan güne başlayan ve gün içinde 72,92 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 72,74 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.32 itibarıyla 72,86 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 66,07 dolardan alıcı buldu.



Geçen hafta, ABD'nin İran yaptırımları neticesinde küresel petrol üretiminde yaşanabilecek daralmaları engellemek isteyen Suudi Arabistan, üretimi artırma teklifinde bulunmuştu. İranlı yetkililer, bu teklife karşı çıkmış ve konu hakkındaki endişelerini dile getirmişti.

İran'a uygulanan yaptırımlardan sonra küresel petrol piyasasındaki üretim miktarının ne kadar azalacağı endişesi fiyatları etkilemeye devam ediyor.

Çin - ABD cephesindeki gelişmeler de petrol piyasasında takip ediliyor. Çinli bir ticaret delegasyonunun bu hafta Washington'a giderek görüşmelerde bulunması bekleniyor.

Brent petrolde düşüş isteğinin devam etmesi için fiyatların 72 dolar altında seyretmesi gerektiğini ifade eden uzmanlar, 72 dolar üzerindeki her fiyatlamanın yükseliş beklentisi olacağını belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 72,75 ile 73,40 dolar aralığının direnç, 71 ile 72,15 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.