Brent petrolün varili 72,84 dolar
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Brent petrolün varili 72,84 dolar

Brent petrolün varili 72,84 dolar
Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,84 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,84 dolardan işlem görüyor.

Dün 72,95 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,60 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,33 artışla 72,84 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,44 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'de yaşanan Ida Kasırgası nedeniyle sekteye uğrayan Meksika Körfezi'ndeki petrol arzının beklenenden yavaş toparlanması etkili oldu.

ABD İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik ve Çevre Uygulama İdaresi, Meksika Körfezi'ndeki petrol üretiminin yaklaşık yüzde 76'sının, doğal gaz üretiminin ise yüzde 77'sinin hala kapalı durumda olduğunu bildirdi.

Meksika Körfezi'ndeki deniz üstü petrol platformları ABD'deki üretimin yaklaşık yüzde 17'sini oluşturuyor. Günlük yaklaşık 1,4 milyon varil petrolün üretiminin hala yapılamadığı bölgede, kasırga nedeniyle şimdiye kadar kaybedilen petrol miktarı yaklaşık 17,5 milyon varile ulaştı.

Amerikan Petrol Enstitüsünün öngörüsüne göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 2,9 milyon düştü. Piyasa beklentisi ise stokların 3,9 milyon varil azalacağı yönünde. Ülkede akaryakıt stoklarında ise 6,4 milyon varille beklentinin üzerinde düşüş yaşandı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının hızla yayılması nedeniyle yeni tedbirlerin gündeme gelmesi, küresel ekonomik toparlanmayı ve petrol talebindeki büyümeyi olumsuz etkileyeceğine yönelik endişeleri artırarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 73,01 ile 73,59 dolar aralığının direnç, 72,43 ile 71,85 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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