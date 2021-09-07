Brent petrolün varili 72,55 dolar
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Brent petrolün varili 72,55 dolar

Brent petrolün varili 72,55 dolar
Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,55 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,55 dolardan işlem görüyor.

Dün 72,78 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,22 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.59 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,46 artışla 72,55 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,17 dolardan alıcı buldu.

Pazar günü dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Suudi Arabistan'ın petrol fiyatlarını ekim ayında Asyalı müşterileri için varil başına en az 1 dolar indireceğini açıklamasının ardından piyasalarda talebe ilişkin endişeler arttı.

Birçok Asya ülkesi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantıyla mücadele kapsamında kısıtlama kararları alırken, söz konusu fiyat indirimi dünyanın en çok petrol ithalatı yapılan bölgesinde ekonomik aktivite ve talebin zayıfladığı algısını güçlendirdi. Ancak yatırımcıların nispeten düşük petrol fiyatlarından yararlanmak amacıyla alım yapmaya başlaması fiyatlarda bir miktar yükseliş sağlıyor.

Ayrıca, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in ham petrol ithalatındaki artış da talebe ilişkin endişeleri hafifleterek fiyatlardaki yükselişte etkili oluyor. Bugün açıklanan verilere göre, ülkenin günlük ham petrol ithalatı ağustosta bir önceki aya göre yüzde 8 arttı.

Brent petrolde teknik olarak 72,62 ile 72,72 dolar aralığının direnç, 72,52 ile 72,42 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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