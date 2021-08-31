Brent petrolün varili 72,25 dolar
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Brent petrolün varili 72,25 dolar

Brent petrolün varili 72,25 dolar
Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,25 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,25 dolardan işlem görüyor.

Dün 73,69 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,23 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,03 artışla 72,25 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,23 dolardan alıcı buldu.

Piyasalar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun daha önce aldığı karar doğrultusunda eylülde uygulayacağı üretim artışı olasılığına ve grubun yarın bir araya geleceği toplantıya odaklanmış durumda.

Grup, 18 Temmuz'daki toplantısında ağustos-aralık döneminde petrol üretimini her ay günlük 400 bin varil artırma kararı almıştı. OPEC+ grubunun yarın gerçekleştireceği toplantıda, petrol üretim politikasında değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Ayrıca, ABD'nin Meksika Körfezi'ndeki ham petrol üretimi, hafta sonu kasırganın bölgeyi etkisi altına almasının ardından yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Bölgede, ham petrol üreticilerinin kademeli olarak hizmete devam etmesi beklense de, yerel rafinerilerin dönüşünün daha uzun süreceği ifade ediliyor.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantının ekonomik toparlanmayı ve küresel petrol talebini olumsuz etkileyebileceği endişesi ise piyasalarda bir risk unsuru olarak algılanmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 72,30 ile 72,54 dolar aralığının direnç, 72,06 ile 71,82 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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