Brent petrolün varili 72,13 dolar
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Brent petrolün varili 72,13 dolar

Brent petrolün varili 72,13 dolar
Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,13 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,13 dolardan işlem görüyor.

Dün 72,81 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,69 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,61 artışla 72,13 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,86 dolardan alıcı buldu.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'de yaşanan Ida kasırgası sonrası Meksika Körfezi'nde sekteye uğrayan üretimin eski seviyesine ulaşamaması fiyatları destekleyen unsur oldu.

ABD İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik ve Çevre Uygulama İdaresi, Meksika Körfezi'ndeki petrol üretiminin yaklaşık yüzde 79'unun, doğal gaz üretiminin ise yüzde 77'sinin hala kapalı durumda olduğunu bildirdi.

Talep tarafında ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları görünümü gölgelemeye devam ederken, yaz sezonunun son bulması da talep yönlü endişeleri artırıyor.

Dünya genelinde artan Delta varyantının ekonomik toparlanmayı ve küresel petrol talebini olumsuz etkileyebileceği endişesi fiyatların yükselişini kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 72,20 ile 72,61 dolar aralığının direnç, 71,79 ile 71,38 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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Brent petrolün varili 72,13 dolar - Haberler Ekonomi
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