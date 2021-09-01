Brent petrolün varili 72,07 dolar
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Brent petrolün varili 72,07 dolar

Brent petrolün varili 72,07 dolar
Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,07 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,07 dolardan işlem görüyor.

Dün 73,52 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,63 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,61 artışla 72,07 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,92 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün öngörüsüne göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 4 milyon 45 bin varil düştü. Piyasa beklentisi ise stokların 2 milyon 833 bin varil azalacağı yönünde. Söz konusu düşüş tahmini, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de petrol talebinin artışa geçtiği sinyalini verirken, ham petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

Öte yandan, piyasalar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun bugün bir araya geleceği toplantıya odaklanmış durumda.

Grup, 18 Temmuz'daki toplantısında ağustos-aralık döneminde petrol üretimini her ay günlük 400 bin varil artırma kararı almıştı.

Piyasanın yıl sonuna kadar açık vereceği tahmin edilirken, grubun, ABD'nin "küresel ekonomik toparlanma için tehdit olarak görülen yüksek akaryakıt fiyatlarıyla mücadele için petrol arzını daha da artırma" çağrısına rağmen bugün gerçekleştireceği toplantıda üretim politikasında değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Ayrıca, ABD'nin Meksika Körfezi'ndeki petrol ve gaz üretiminin sekteye uğramasına neden olan İda Kasırgası'nın ardından üreticiler kademeli olarak hizmet vermeye başladı.

Ancak Rystad Energy Petrol Piyasası Araştırma Müdürü Bjornar Tonhaugen, ABD rafineri talebinde yaşanan kaybın, ham petrol üretimindeki kayıptan daha büyük ve daha uzun süreli olabileceğini kaydetti.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantının ekonomik toparlanmayı ve küresel petrol talebini olumsuz etkileyebileceği endişesi ise piyasalarda bir risk unsuru olarak algılanmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 72,46 ile 73,20 dolar aralığının direnç, 71,72 ile 70,98 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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Brent petrolün varili 72,07 dolar - Haberler Ekonomi
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