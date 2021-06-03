Brent petrolün varili 71,75 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 71,75 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 71,75 dolardan işlem görüyor.

Dün 71,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,35 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,56 artışla 71,75 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 69,18 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ekonomik toparlanma ile yaz döneminde seyahatlerde beklenen artışın talep görünümüne olumlu yansıması etkili oldu.

Piyasalarda, küresel petrol talebinin yılın ikinci yarısında petrol arzını geçeceği tahminleri güçlenirken, bunda temel olarak dünyanın en büyük iki petrol tüketicisi ABD ve Çin'in yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının kaldırıldığı İngiltere başta olmak üzere Avrupa'daki talep artışının etkili olması bekleniyor.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarında düşüş öngörüsünün ülkede talebin artışa geçtiği algısını güçlendirmesi de fiyatların yükselişini destekledi.

Amerikan Petrol Enstitüsünün öngörüsüne göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 5 milyon 360 bin varil düşüş gerçekleşti. Piyasa beklentisi ise stokların 2 milyon 114 bin varil azalacağı yönünde.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak. EIA, stoklarda düşüşe işaret ederse petrol fiyatlarının yükselişini sürdürmesi bekleniyor.

Arz tarafında ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun salı günü gerçekleştirdiği toplantısında üye ülkelerden İran'ın petrol üretiminde beklenen artışa rağmen talepte güçlü bir toparlanmaya işaret ederek üretim politikasında değişikliğe gitmemesi fiyatların yükselişini destekliyor. Ancak yılın ikinci yarısı konusunda temkinli olmaya devam eden grubun, temmuz sonrası üretim politikası belirsizliğini koruyor.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan İran Nükleer Anlaşması'nın tam uygulanması ve ABD yaptırımlarının kaldırılarak anlaşmaya dönüşüne yönelik müzakerelerden sonuç alınamayacağına dair artan ipuçları ise kısa vadede petrol fiyatlarına olumlu yansıyan bir başka unsur oldu.

Brent petrolde teknik olarak 72,07 ile 72,58 dolar aralığının direnç, 71,56 ile 71,05 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği vurgulanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel