Brent petrolün varili 71,68 dolar
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Brent petrolün varili 71,68 dolar

Brent petrolün varili 71,68 dolar
Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,68 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,68 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 71,17 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,70 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,40 azalışla 71,68 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,36 dolardan alıcı buldu.

Önceki hafta yüzde 9'a yakın düşüş kaydeden petrol fiyatları, geçen hafta cuma gününe kadar ise yüzde 9'a yakın yükseldi.

Kovid-19 salgınında Delta varyantının ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyebileceği endişesi hala piyasalarda bir risk unsuru olarak algılanmaya devam ediyor.

Ancak son günlerde Çin ekonomisinin normale dönmeye başladığına ilişkin haberler petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor.

Ayrıca Meksika Körfezi'ndeki petrol üretim alanlarının kasırga endişesiyle boşaltılması da petrol fiyatlarını yükseltiyor.

Öte yandan, petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 21-27 Ağustos döneminde, bir önceki haftaya göre 5 adet artarak 410'a yükseldi. Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 230 arttı.

Brent petrolde teknik olarak 71,80 ile 71,93 dolar aralığının direnç, 70,90 ile 70,82 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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