Brent petrolün varili 71,65 dolar
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Brent petrolün varili 71,65 dolar

Brent petrolün varili 71,65 dolar
Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,65 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,65 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 73,69 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,61 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,32 azalışla 71,65 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,41 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Suudi Arabistan'ın petrol fiyatlarını ekim ayında Asyalı müşterileri için indirdiğini açıklaması etkili oldu.

Cuma günü açıklanan ve oldukça zayıf gelen ABD iş gücü piyasası verileri ise küresel petrol talep beklentilerini düşürerek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor. ABD Çalışma Bakanlığının ağustos ayına ilişkin istihdam raporuna göre, ülkede tarım dışı istihdam 235 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin oldukça altında gerçekleşti. Ülkede işsizlik oranı ise beklentiler dahilinde yüzde 5,2'ye geriledi.

Öte yandan geçen hafta ABD'nin Meksika Körfezi'ndeki petrol ve gaz üretiminin sekteye uğramasına neden olan İda Kasırgası sebebiyle yaşanan arz kesintileri, fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor. Kasırga nedeniyle bölgede faaliyet gösteren BP, Shell, Chevron ve BHP gibi şirketler buradaki deniz üstü petrol platformlarında üretime ara vermek zorunda kalmıştı.

İda Kasırgası'nın ardından ABD'deki petrol sondaj kulelerinin sayısı da azaldı. Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 28 Ağustos-3 Eylül döneminde bir önceki haftaya göre 16 azalarak 394'e geriledi.

Brent petrolde teknik olarak 71,74 ile 71,93 dolar aralığının direnç, 71,44 ile 71,33 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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