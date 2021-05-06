Brent petrolün varili 69,08 dolar
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Brent petrolün varili 69,08 dolar

Brent petrolün varili 69,08 dolar
Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 69,08 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 69,08 dolardan işlem görüyor.

Dün 69,94 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,96 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.49 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 69,08 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 65,68 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaşanan büyük düşüşün ülkede talebe yönelik iyimser beklentileri desteklemesi etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin dün açıkladığı stok verilerine göre, rafineri üretimi ve ihracattaki artışla ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 8 milyon varille beklentinin çok üzerinde düşüş gerçekleşti. Piyasa beklentisi stokların 2 milyon 191 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ayrıca, ABD'de ve bazı Avrupa ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan mevcut kısıtlamaların hafifletilmesi kararları da yaklaşan yaz sezonunda ulaşım kaynaklı petrol talebinde artış yaşanacağı beklentilerine katkı sağlayarak fiyatların yükselişini destekliyor.

Öte yandan, dünyanın en büyük üçüncü petrol tüketicisi Hindistan başta olmak üzere bazı ülkelerde görülen Kovid-19 vakalarındaki artışın petrol talebine olumsuz yansıyacağına ilişkin endişeler ise fiyatlarda dalgalanmalara neden olmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 69,30 ile 70,02 dolar aralığının direnç, 68,58 ile 67,86 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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