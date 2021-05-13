Brent petrolün varili 68,50 dolar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Brent petrolün varili 68,50 dolar

Brent petrolün varili 68,50 dolar
Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 68,50 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 68,50 dolardan işlem görüyor.

Dün 69,88 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 69,32 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,18 azalışla 68,50 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 65,28 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların kısmen azalmasında siber saldırıya uğrayan ABD'nin en büyük petrol boru hatlarından birinin yeniden devreye alınması etkili oldu.

Houston'dan New York Limanı'na günlük 100 milyon galondan fazla benzin ve diğer yakıtları taşıyan Colonial Pipeline boru hattının faaliyetleri 5 gün önce siber saldırı nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu. Dün gece saatlerinde söz konusu boru hattının tekrar devreye alındığı açıklandı.

Uzmanlara göre, dünyanın en büyük üçüncü petrol ithalatçısı Hindistan'daki yeni tip koronavirüs vakalarının artmaya devam etmesi de brent petrolün fiyatlarının geriye çekilmesinde etkili oldu.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti.

EIA'nın "Mayıs 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 62,26 dolar olacağı tahmin edildi. Nisan ayı raporunda bu rakam 62,28 dolardı.

Brent petrolde teknik olarak 68,12 ile 68,65 dolar aralığının direnç, 67,95 ile 67,70 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

Dolar/TL, 8,47 seviyelerinden işlem görüyor
Dolar/TL, 8,47 seviyelerinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 491 lira sınırında
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 491 lira sınırında
Güne yükselişle başlayan dolar 8,31'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,31'den işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Kenan Doğulu Demet Akalın Hakan Sabancı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Fatih Terim Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Brent petrolün varili 68,50 dolar - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 10:34:19. #1.15#

title