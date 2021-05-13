Brent petrolün varili 68,50 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 68,50 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 68,50 dolardan işlem görüyor.

Dün 69,88 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 69,32 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,18 azalışla 68,50 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 65,28 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların kısmen azalmasında siber saldırıya uğrayan ABD'nin en büyük petrol boru hatlarından birinin yeniden devreye alınması etkili oldu.

Houston'dan New York Limanı'na günlük 100 milyon galondan fazla benzin ve diğer yakıtları taşıyan Colonial Pipeline boru hattının faaliyetleri 5 gün önce siber saldırı nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu. Dün gece saatlerinde söz konusu boru hattının tekrar devreye alındığı açıklandı.

Uzmanlara göre, dünyanın en büyük üçüncü petrol ithalatçısı Hindistan'daki yeni tip koronavirüs vakalarının artmaya devam etmesi de brent petrolün fiyatlarının geriye çekilmesinde etkili oldu.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti.

EIA'nın "Mayıs 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 62,26 dolar olacağı tahmin edildi. Nisan ayı raporunda bu rakam 62,28 dolardı.

Brent petrolde teknik olarak 68,12 ile 68,65 dolar aralığının direnç, 67,95 ile 67,70 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer