Brent petrolün varili 67,94 dolar
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Brent petrolün varili 67,94 dolar

Brent petrolün varili 67,94 dolar
Anadolu Ajansı / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,94 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,94 dolardan işlem görüyor.

Dün 68,36 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,32 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,55 azalışla 67,94 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 64,55 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD'nin en büyük petrol boru hatlarından biri olan Colonial Pipeline'nın cuma günü uğradığı siber saldırının ardından bazı rafinerilerin üretimlerini azaltması ve ham petrol talebinin düşüşe geçmesi etkili oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, saldırıdan Rusya'nın sorumlu olduğuna ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadığını ancak Rusya'nın "konuyla ilgilenme" sorumluluğu bulunduğunu ifade etti.

Söz konusu rafinerilerde üretimin düşmesi, ham petrol arzı sağlayan şirketlerin de üretimde kesintiye gitmesine neden oldu.

Fransız petrol devi Total, boru hattı kesintisi nedeniyle dün Port Arthur rafinerisinde benzin üretimini 225 bin 500 varil düşürdüğünü açıkladı.

Ülkenin en büyük petrol işleme tesisi Suudi Arabistan ve Shell ortaklığı Motiva'nın Port Arthur'da günde 600 bin varil petrol işleme kapasitesine sahip petrol rafinerilerinden ikisi saldırı dolayısıyla operasyonlarını geçici olarak durdurdu.

Colonial Pipeline tarafından cumartesi günü yapılan açıklamada, boru hattındaki faaliyetlerin geçici olarak durmasına neden olan ve bazı bilgi teknolojilerinin sistemlerini etkileyen tehdidi kontrol altına almak için belirli sistemlerin çevrim dışı bırakıldığı belirtilmişti.

Şirketten dün yapılan açıklamada ise boru hattının hafta sonuna kadar "önemli ölçüde" tekrar faaliyete geçmesinin beklendiği ifade edildi.

Brent petrolde teknik olarak 68,23 ile 68,65 dolar aralığının direnç, 67,52 ile 67,23 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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