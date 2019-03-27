Brent Petrolün Varili 67,83 Dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,83 dolardan işlem görüyor.

Dün 67,19 dolardan güne başlayan ve gün içinde 67,62 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 67,65 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,26'lık artışla 67,83 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 59,92 dolardan alıcı buldu.

Venezuela'da yaşanan elektrik kesintileri ülkenin petrol ihracatını olumsuz etkiliyor. Bu durum piyasada petrol fiyatlarının yükselişini destekliyor.

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün üretim kesintisi kararı ile ABD'nin İran ve Venezuela'ya uyguladığı yaptırımların fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti.

Öte yandan küresel ekonomideki yavaşlama beklentileri, fiyatların daha hızlı yükselişini engelliyor.

Bugün piyasalarda, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin açıklayacağı haftalık ham petrol stok verileri takip edilecek.

Brent petrolde, teknik olarak 67,63 ila 67,72 dolar aralığının direnç, 67,45 ila 67,54 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA