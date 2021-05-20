Brent petrolün varili 66,78 dolar
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Brent petrolün varili 66,78 dolar

Brent petrolün varili 66,78 dolar
Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 66,78 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 66,78 dolardan işlem görüyor.

Dün 68,46 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,66 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.56 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,18 artışla 66,78 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 63,53 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları dün Hindistan başta olmak üzere Asya ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve ABD Merkez Bankası'nın olası para politikası normalleşmesinin ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği endişeleri ile yüzde 3'e yakın düşüş kaydetti.

Düşük fiyatlardan yararlanmak isteyen yatırımcıların tepki alımlarıyla bir miktar yükselişe geçen petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artışın piyasa beklentisinin altında kalması ve benzin stoklarındaki düşüş ile karışık seyir izliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) dün açıklanan verilerine göre, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 milyon 300 bin varil artış gerçekleşti. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 600 bin varil artacağı yönündeydi.

Siber saldırıya uğrayan Colonial petrol boru hattının tekrar faaliyete geçmesiyle söz konusu dönemde benzin stoklarında ise yaklaşık 2 milyon varille beklentinin üzerinde bir düşüş yaşandı. Beklenti, stokların yaklaşık 900 bin varillik düşüş göstermesiydi.

ABD ile Avrupa Birliği ülkelerinde Kovid-19 salgınına yönelik kısıtlamaların hafifletilmesine karşın, vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeni tedbirlerin duyurulduğu Asya ülkelerinde petrol talebinin düşük kalmaya devam edeceği endişeleri ve aşılama çalışmalarının beklenen hıza erişememesi de fiyatlardaki en önemli baskı aracı olmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 66,94 ile 67,38 dolar aralığının direnç, 66,50 ile 66,06 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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