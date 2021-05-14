Brent petrolün varili 66,78 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 66,78 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 66,78 dolardan işlem görüyor.

Dün 69 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 67,05 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,40 azalışla 66,78 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 63,66 dolardan alıcı buldu.

Fiyat azalışında ana etken, siber saldırıya uğrayan ABD'nin en büyük petrol boru hatlarından birinin yeniden devreye alınması oldu.

Houston'dan New York Limanı'na günlük 100 milyon galondan fazla benzin ve diğer yakıtları taşıyan Colonial Pipeline boru hattının faaliyetleri 7 gün önce siber saldırı nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu. Söz konusu boru hattı yarı kapasiteden fazlasıyla dün faaliyete geçti.

Dünyanın en büyük üçüncü petrol ithalatçısı Hindistan'da yeni tip koronavirüs vakalarının yükselmeye devam etmesi de Brent petrol fiyatlarının baskılanmasındaki önemli sebeplerden biri olarak görülüyor.

Brent petrolde teknik olarak 66,95 ile 67,25 dolar aralığının direnç, 67,15 ile 66,60 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer