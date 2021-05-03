Brent petrolün varili 66,34 dolar

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 66,34 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 66,34 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 67,97 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,76 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.13 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,63 azalışla 66,34 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 63,22 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük üçüncü petrol tüketicisi Hindistan başta olmak üzere bazı ülkelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın petrol talebine olumsuz yansıyacağına ilişkin endişeler etkili olmaya devam ediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 368 bin 147 yeni Kovid-19 vakasının saptanmasıyla toplam vaka sayısı 19 milyon 925 bin 604'e yükseldi. Son 24 saatte 3 bin 417 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 218 bin 959'a yükseldi. Tedavisi süren hasta sayısı ise 3 milyon 413 bin 642'ye çıktı. Vaka sayısının hızlı yükseldiği Hindistan, dünyada en fazla günlük vaka ve ölümünün kaydedildiği ülke konumunda bulunuyor.

İran nükleer anlaşmasını yeniden canlandırmak üzere yürütülen müzakereler çerçevesinde OPEC+ grubunun üretim kesintilerinden muaf olan İran'da bazı yaptırımların kaldırılmasıyla petrol arzının yükseleceğine ilişkin tahminler de fiyatlar üzerinde önemli bir etken olarak görülüyor.

Öte yandan, aşılama çalışmalarının yaygınlaşmasıyla özellikle en yoğun seyahat dönemi olan yılın üçüncü çeyreğinde küresel petrol talebinin artması bekleniyor. Piyasalarda oluşan bu beklenti, petrol fiyatlarının aşağı yönlü seyrini sınırlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 66,49 ile 66,75 dolar aralığının direnç, 66,23 ile 65,97 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel