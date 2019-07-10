Brent petrolün varili 65 dolar

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 65 dolardan işlem görüyor.

Dün 65 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 64,72 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,43 artışla 65 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,62 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan verilere göre, ülkedeki ham petrol stokları geçen hafta 8,1 milyon azalışla 461,4 milyon varile geriledi. Beklenenin üstünde gerçekleşen düşüş, fiyatların yükselişine neden oldu.

Ayrıca, İran-ABD, Venezuela-ABD arasındaki gerginliğin sürmesi ve Orta Doğu'daki diğer gerginlikler petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor.

Uzmanlar, dünyada petrol tüketiminde başı çeken ABD ve Çin arasındaki ticari anlaşmazlığın küresel petrol talebini olumsuz etkileyeceği beklentisinin petrol fiyatlarının yükselişini kısıtladığını kaydediyor.

Brent petrolde teknik olarak 65,21 ile 65,80 dolar aralığının direnç, 64,62 ile 64,72 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA